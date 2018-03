Deel dit artikel:











Levenslang stadionverbod voor misdragende fans Go Ahead Eagles Foto: Omroep Gelderland

DEVENTER - De fans van Go Ahead Eagles die zondag het veld betraden in het thuisduel tegen De Graafschap en leden van de Veiligheidsorgansatie van de club uit Deventer aanvielen, zijn nooit meer welkom in het stadion van Go Ahead Eagles. Dat maakte de club dinsdag bekend.