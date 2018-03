Landjepik door boeren aangepakt, Berkelland proefgemeente

BORCULO - De gemeente Berkelland staat centraal in een proef om illegaal gebruik van gemeentegrond door boeren te stoppen. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) laten weten.

De Achterhoekse gemeente Berkelland maakte eind vorig jaar bekend dat ze tientallen gevallen van 'landjepik' had vastgesteld. Opgeteld zou het gaan om een oppervlakte van bijna 200 voetbalvelden.

Berkelland gaat tijdens de proef - die per direct start - zelf landkaarten aanleveren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), waar agrariërs hun grondgebruik om de zoveel tijd moeten registreren. Op de kaarten van de gemeente zijn de gemeentegronden ingetekend, zodat RVO.nl registratie van oneigenlijk landgebruik voortaan voor kan zijn, schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Tot nu toe werden de opgegeven landsgrenzen alleen gecontroleerd aan de hand van luchtfoto's en steekproefsgewijs met satellietbeelden. Als onterecht landgebruik wordt ontdekt, moeten boeren de betreffende grond inleveren. De gemeente Berkelland zal geen boetes uitdelen.

Mocht de proef uiteindelijk worden omgezet in landelijk beleid, dan zullen mogelijk honderden boeren in heel Nederland grond moeten inleveren.

Lees ook: de meeste Gelderse gemeenten weten niet of en hoe vaak boeren illegaal grond van de gemeente gebruiken. Dat bleek in januari uit een rondgang van Omroep Gelderland. Tegelijkertijd lijken gemeenten in de Achterhoek wakker geschud door de aandacht voor landjepik in Berkelland.

Extra subsidie en mest

Boeren kunnen door andermans land in gebruik te nemen, zoals bermen, niet alleen meer verbouwen of meer land voor hun vee creëren. Ze kunnen door dit land op te geven als eigen grond ook extra Europese landbouwsubsidie ontvangen en toestemming krijgen voor het uitrijden van meer mest.

Volgens de gemeente Berkelland gaat illegaal landgebruik door boeren ten koste van het karakteristieke Achterhoekse coulisselandschap en de biodiversiteit.

Dat Berkelland pilotgemeente wordt, is het resultaat van een overleg van vorige maand tussen de gemeente, het ministerie van Landbouw en RVO.nl.