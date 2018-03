De lucht in Arnhem wordt schoner. Maar hoe schoon?

De lucht in het centrum van Arnhem is vies en dat komt door al dat verkeer over de singels. Daarover zijn vriend en vijand het eens. Maar hoe schoon de lucht wordt door vervuilende auto's van voor 2005 te weren, weet niemand.

Wel zijn er cijfers die het nodige duidelijk maken over de luchtkwaliteit in Gelderland. Volgens een recent onderzoek van GGD Gelderland-Midden is de lucht in Gelderland in de voorbije jaren schoner geworden. En met dat rapport sleepte GroenLinks maandag in de Arnhemse gemeenteraad een motie er door (27 tegen 10 raadsleden) om vervuilende auto's niet meer in het centrum toe te staan.

Vervuilende vrachtwagens mogen al sinds de zomer van 2014 niet meer in de stad en op de centrumring komen. Voldoen ze niet aan de zogeheten Euro IV-norm, dan krijgen ze een boete van 230 euro per overtreding.

Eerder dood en ook longkanker door vieze lucht

Gelderlanders sterven gemiddeld 374 dagen eerder na blootstelling aan vieze lucht; 130 gevallen van longkanker worden jaarlijks in Gelderland toegeschreven aan luchtverontreiniging (9 procent van alle gevallen van longkanker in de provincie). 740 volwassenen krijgen door de vieze lucht elk jaar de diagnose chronische bronchitis. De luchtverontreiniging in Gelderland is vergelijkbaar met het meeroken van zes sigaretten per dag.

Ondanks dat het effect lastig te meten is, pakken we hiermee de vervuiling in de stad aan. We zorgen hiermee voor schone lucht Cathelijne Bouwkamp, GroenLinks in Arnhem

Over de toestand van de lucht in Arnhem zegt het rapport niets. Toch is GroenLinks in Arnhem blij dat de gemeente maatregelen neemt. Fractievoorzitter Cathelijne Bouwkamp: 'Ondanks dat het effect lastig te meten is, pakken we hiermee de vervuiling in de stad aan. We zorgen hiermee voor schone lucht. Voor automobilisten met een oude diesel kunnen bijvoorbeeld een sloopregeling of andere mogelijkheden komen, dat moeten we nog uitwerken.'

20 procent van dieselauto's is oud

In heel Gelderland rijden 157.577 diesels rond, blijkt uit cijfers van februari dit jaar van de belangenorganisatie voor autobedrijven Bovag. 32.087 daarvan zijn van 2005 en voorgaande jaren, een aandeel van 20 procent. De rest, 125.490 diesels, stamt uit 2006 of is jonger. Daarmee scoort Gelderland wat betreft oude dieselauto's onder het landelijke gemiddelde van 17 procent.

Behalve GroenLinks is ook Milieudefensie in Arnhem opgetogen over de milieumaatregel vanaf 1 januari volgend jaar. Ipe van der Deen is als 'luchtwachter' verbonden aan de milieu-organisatie. 'Het werd hoog tijd', zegt hij. 'Ik kom hier (de centrumring, red.) regelmatig op de fiets langs en de lucht is hier heel erg ongezond. 15.000 mensen in Arnhem hebben longaandoeningen.'

Luchtwachters zijn bezorgde burgers die samen met Milieudefensie campagne voeren voor schone lucht. Eind februari plaatsten ze in de binnenstad van Arnhem een speciaal verkeersbord om te wijzen op de vieze lucht in het centrum.

'Laat Den Haag dit regelen'

Woordvoerder Paul de Waal van de Bovag noemt het weren van oude diesels 'een paardenmiddel'. 'Dat er iets aan vieze lucht in steden moet gebeuren is duidelijk, maar dit moet je niet aan afzonderlijke gemeenten overlaten', vindt hij. 'Automobilisten weten straks niet meer in welke stad ze welkom zijn en in welke niet. Laat de landelijke overheid in Den Haag dit regelen. Zorg voor uniforme regels, want op deze manier zet je gewoon een hek om de stad.'

Passanten op de buitensingel in Arnhem reageren voornamelijk positief op de maatregel. 'Een beter besluit kan er niet zijn', zegt een van hen, 'want dit betekent schone lucht. Er zijn zoveel mensen hier die nu last hebben van de luchtkwaliteit: jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen die longaandoeningen hebben of benauwd zijn.'

Een voorbijganger die een dieselwagen heeft uit 2012 en dus aan de goede kant zit, reageert voorzichtiger. 'Dit is vervelend voor mensen die straks hier niet meer kunnen komen met de auto.'

