'Geen tijd meer voor zandtransportband Beuningse Plas'

NIJMEGEN - Niet alleen is een zandtransportband voor het zand dat uitgegraven wordt bij de Beuningse Plas te duur en onwenselijk voor bedrijven, het is überhaupt te laat om deze voor de deadline van 1 januari 2020 te realiseren. Dat zegt wethouder Bert Velthuis (SP).

Op die datum moet de gemeente Beuningen uiterlijk met het zandtransport beginnen, anders heeft het verstrekkende financiële gevolgen. Dat betekent dat het transport per vrachtwagen zal moeten plaatsvinden. Nijmegen betaalt niet mee aan het transport, maar neemt waarschijnlijk wel kosten die ontstaan zijn door haar wensen en gestelde randvoorwaarden op zich.

Procedure duurt een jaar

Ook voor het transport per vrachtwagen is men nog niet klaar. De Nijmeegse gemeenteraad moet akkoord geven op het wijzigen van de omgevingsvergunning voor de beoogde transportlocatie Daanen-noord, waar aanpassingen aan de infrastructuur gemaakt moeten worden. Voor die procedure wordt een jaar uitgetrokken, waarbinnen zienswijzen ingediend kunnen worden en beroep aangetekend kan worden.

Eerder suggereerde de Beuningse wethouder Piet de Klein dat Nijmegen een financiële bijdrage toegezegd had, maar dit bleek ten onrechte te zijn. 'Van meebetalen is geen sprake', zegt Velthuis. 'Maar we hebben vanaf 2007 gezamenlijk onderzoeken gedaan om tot de beste oplossing te komen. Daar zijn kosten op last van de gemeente Nijmegen gemaakt.'

Randvoorwaarden stellen

'Beuningen hoeft ons niet om toestemming te vragen om de openbare wegen te gebruiken,' zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. 'Daarbij hebben we geen poot om op te staan. Wel kunnen we in goed overleg randvoorwaarden stellen. Omdat dat onze voorwaarden zijn waar Beuningen dan rekening mee houdt, komen daar kosten voor ons bij.'