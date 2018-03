Vier horecazaken op Korenmarkt gesloten; 'drugsbaron' opgepakt in witwasonderzoek

ARNHEM - Vier horecazaken aan de Arnhemse Korenmarkt zijn per direct gesloten op last van de burgemeester. Dat gebeurde na een onderzoek naar witwaspraktijken. Een Arnhemmer van 65 is daarvoor dinsdagmorgen aangehouden.

Volgens de gemeente gebruikte hij crimineel verkregen geld om de horecazaken te financieren. De woning van de man, een in horecakringen bekende Arnhemmer, is doorzocht. Daarbij is 10.000 euro aan contant geld gevonden. Daarnaast is beslag gelegd op een zeiljacht.

De vier horecazaken aan de Korenmarkt die per direct zijn gesloten zijn: Madame Touché, Eetcafé Touché (dat eerst Bij Oma heette) Den Koopman en De Barron.

De eigenaresse van die zaken wil geen commentaar geven. 'Wellicht later, ik wil eerst een gesprek met mijn advocaat.'

Argwaan na overnames

De gemeente kreeg afgelopen najaar argwaan toen de verdachte zich intensief bezighield met de exploitatie van de betreffende horecazaken. In korte tijd werden drie horecazaken overgenomen en gingen er verhalen over het criminele verleden van de man. Daarop werd in samenwerking met de FIOD een onderzoek ingesteld naar de Arnhemmer.

Tijdens het onderzoek kwamen bezittingen en investeringen van enkele honderdduizenden euro's waarvoor geen legale herkomst te vinden is. De politie zet het onderzoek voort en doet in deze fase verder geen inhoudelijke mededelingen.

