Bewoonster vastgebonden bij overval, 1800 hennepplanten in schuur Foto: politie

ARNHEM - Meerdere mannen hebben in de nacht van maandag op dinsdag een overval gepleegd op een anti-kraakpand aan de Meijnerswijk in Arnhem. De 30-jarige bewoonster, die op dat moment in bed lag, werd daarbij bedreigd met wapens en vastgebonden. Dat meldt de politie.

De overval werd rond 4.40 uur gemeld. Volgens de vrouw, die niet gewond raakte, gaat het mogelijk om vijf daders. De mannen droegen donkere kleding en hadden hun gezichten bedekt. Ze spraken met een buitenlands accent. Of de overvallers iets hebben buitgemaakt, is niet bekend. In een naastgelegen schuur werd naderhand een hennepkwekerij met ongeveer 1800 planten aangetroffen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de overval en de aangetroffen kwekerij.

