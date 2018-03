Lees en kijk nu mee: Gelderland Stemt in Wezep

WEZEP - De rode Omroep Gelderland-stembus is aangekomen in Wezep op het Meidoornplein, gelegen in de gemeente Oldenbroek. Dit keer wordt de radio-uitzending gepresenteerd door lokale omroep LOCO Media Groep.

ABO - Een groenere gemeente

Adré Boer van lokale partij Algemeen Belang Oldebroek start de uitzending met een gesprek over meer groen in de gemeente.

Hij ziet steeds vaker gebieden die niet aantrekkelijk ogen. De gemeente heeft plannen om meer groen in de omgeving te brengen naar de achtergrond geschoven. Boer heeft hierdoor het idee gekregen dat de gemeenteraad duurzame ontwikkeling niet belangrijk genoeg vindt. Maar hij merkt toch dat er enige vooruitgang is geboekt door inspanningen van partijen zoals zijn eigen lokale partij. Groen in de gemeente is dan ook één van haar belangrijkste agendapunten.

'We zijn een groene gemeente en dat willen we graag zo houden. Het is een moeizaam proces, maar we blijven doorzetten', aldus Boer.

VVD - A28

Henk Kemp vervolgde de uitzending door te vertellen over de plannen over de A28.

Er zijn nogal wat problemen rondom de manier waarop deze snelweg door de gemeente loopt. Er moet een nieuwe afrit komen, maar niet iedereen is het hier helemaal mee eens. Volgens Kemp gaat de afrit 'welvaart en voorspoed brengen' aangezien het belangrijke economische gebieden met elkaar verbindt.

Diegene die er niet mee eens zijn, stellen dat de afrit mogelijk de leefbaarheid van de gemeente verstoord. Omwonenden kunnen geluidsoverlast ervaren en minder genieten van een groene omgeving aangezien er ook een hoop bomen moeten worden gekapt.

CDA - Hart van Oosterwolde

Jan Verdonk en Jan Dijkstra van de CDA stapten de bus in om te praten over het plan Hart van Oosterwolde.

Er zijn een aantal toekomstplannen opgesteld onder de naam 'Hart van Oosterwolde' om het dorp leefbaarder te maken. In het plan wordt beschreven hoe het centrum aantrekkelijker kan worden gemaakt voor inwoners en hoe de economie gestimuleerd kan worden. De politici zijn positief over de ontwikkeling van het plan, aangezien er veel steun voor is vanuit de gemeente - vrijwel iedereen wil het plan implementeren.

Zij hopen dat het Hart van Oosterwolde in de zomer van dit jaar van start kan gaan.

Nieuwsgierige inwoners komen kijken wat er allemaal gebeurt bij de rode bus.

