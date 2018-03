Vier speciale spotjes “Ik ga stemmen. U toch ook?”

WIJCHEN - Om de Wijchense kiezers op te roepen op 21 maart vooral te gaan stemmen zijn er in opdracht van de Wijchense raad vier korte promotiefilmpjes gemaakt. Deze worden vanaf dinsdag 6 maart via diverse (social) media verspreid.

In vier korte promofilmpjes komen vier thema’s aan bod die de gemeenteraad van Wijchen belangrijk vindt: wonen, voorzieningen, onderwijs en zorg. Inwoners van Wijchen geven aan waarom zij de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk vinden. En waarom zij dus zeker gaan stemmen 21 maart. Ieder filmpje eindigt met een oproep van de betrokken inwoners én alle lijsttrekkers: “Ik ga stemmen. U toch ook?”

Kieskompas De filmpjes kunt u vinden op het youtube kanaal van de gemeente Wijchen (https://www.youtube.com/user/GemWijchen).

Verder worden de filmpjes aangeboden aan de media en worden deze verspreid via social media.

 Gemeente Wijchen gaat stemmen deel 1 (onderwijs) https://youtu.be/6pe25wqBxqs

 Gemeente Wijchen gaat stemmen deel 2 (voorzieningen) https://youtu.be/dU40Ql6uDio

 Gemeente Wijchen gaat stemmen deel 3 (wonen) https://youtu.be/vIR3qbKglzM

 Gemeente Wijchen gaat stemmen deel 4 (zorg) https://youtu.be/0QvNcjFiMkM

Mensen die nog geen keuze gemaakt hebben voor een bepaalde politieke partij kunnen Kieskompas raadplegen. Elk filmpje is aan het einde voorzien van gegevens over de Wijchense versie. Het Kieskompas is direct te bereiken via www.wijchen.kieskompas.nl.