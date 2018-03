Kinderen 'dumpen' 1000 afvalflesjes bij Tweede Kamer

In de flesjes zitten briefjes waar wensen op staan, voor de toekomst. Zo gaat er een soort van flessenpost naar Den Haag. 'We hopen heel erg dat ze in Den Haag met wetgeving komen. We willen heel graag dat er statiegeld geheven gaat worden op zulke flesjes en blikjes', aldus de initiatiefnemers.

De staatssecretaris is het eens met de kinderen, dat er iets gedaan moet worden aan zwerfafval. Maar harde toezeggingen over statiegeld, doet Van Veldhoven niet.

Later deze maand praat de Tweede Kamer over een voorstel om statiegeld op blik en klein plastic in te voeren.

Zwerfafvalexperience

De kinderen zijn zo bezig met het thema zwerfafval, door de zwerfafvalexperience, een initiatief van stichting GoClean de Liemers.

Peggy Blaauw is betrokken moeder en één van de initiatiefnemer van de zwerfafvalexperience, een initiatief van stichting GoClean de Liemers. In het winkelcentrum hebben ze een ruimte waarin ze kinderen bewust maken van al het zwerfafval. 'Het begon bij mijn eigen dochter. Zij irriteerde zich mateloos aan alle troep en vond dat we er iets aan moesten gaan doen.' Alle Duivense scholen komen langs bij de experience.

Maar de zwerfafvalexperience is er niet alleen om kinderen bewust te maken. De zaak Yauno is bijvoorbeeld ook om. In die winkel kan onder meer döner, olijven en fruit worden gekocht. Wie het kartonnen dönerbakje en het plastic vorkje na consumptie weer inlevert, krijgt 50 cent terug. 'Eerder zagen we overal dönerbakjes liggen op straat. Nu is dat niet meer het geval', zegt Peggy Blaauw.

Foto: Omroep Gelderland