De uittips van Esther: wandelen, lammetjes kijken en muziek in Terborg

ARNHEM - Er is dit weekend weer van alles te doen in onze provincie. Genoeg reden dus om er lekker op uit te gaan. Ik heb weer een paar tips voor je op een rijtje gezet.

Op reis in Het Nationale Park de Hoge Veluwe

Ga er zaterdag en zondag bijvoorbeeld op uit in Het Nationale Park de Hoge Veluwe. Tijdens de Sagen- en Legendenwandeling neemt een verhalenverteller je mee langs bijzondere plaatsen in het park. Je komt bij magische kampvuurplekken terecht, waar een prachtige sage of legende ten gehore wordt gebracht. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en is geschikt voor alle leeftijden.

Start van de Boekenweek

Zaterdag gaat de Boekenweek weer van start. Zoals altijd zijn er weer speciaal voor deze week verschillende activiteiten georganiseerd. Zo kun je zaterdag naar het Nijmeegse Boekenfeest. Op zondag worden er boekenmarkten georganiseerd in de Koppelkerk in Bredevoort en in de voormalige bloemenkas in Puiflijk. Kijk voor meer informatie en tips op onze website.

Helpen tijdens NL Doet

Dit weekend staat ook in het teken van NL Doet. Op verschillende plekken in de provincie zetten vrijdag en zaterdag vrijwilligers zich in tijdens de grootste vrijwilligersactie van het land. Zo organiseren ze vrijdag in Vaassen een verwendag voor bewoners van Viattence en bij de sterrenwacht in Zevenaar gaan ze zaterdag nieuwe tegels neerleggen. Wil jij dit weekend je handen ook uit de mouwen steken, kijk dan op de website van NL Doet voor alle klussen.

Lammetjes kijken in Loenen

Het is bijna lente dus het is weer tijd voor de lammetjesdagen. Zondag kun je terecht bij de schaapskooi De Loenermark in Loenen. Er zijn dan zo’n 250 schapen en 180 lammetjes te bewonderen. Daarnaast zijn er ook tal van andere activiteiten zoals schapen drijven, hutten bouwen, ponyritjes en excursies met de boswachter.

Tsjechische blaasmuziek in Terborg

Liefhebbers van Egerländer muziek en Tsjechische blaasmuziek kunnen zondag naar Terborg. In Museum Smedekinck geven de Terborgher Muzikanten een voorjaarsconcert. Het concert begint om 14.30 uur.

De laatste Gelredag

De Ridders van Gelre nemen op zaterdag 10 maart afscheid op kasteel Doorwerth. Nog één keer geven ze een groot feest om de glorieuze geschiedenis van Gelderland te vieren. Iedereen is tussen 10.00 uur en 12.00 uur welkom. De toegang is gratis. Kasteel Doorwerth is één van de grootste en mooiste kastelen van Nederland. De voormalige bewoners van het kasteel zijn aanwezig en er is middeleeuwse muziek. Ook het Museum Veluwezoom en het Jachtmuseum zijn in kasteel Doorwerth gevestigd en zijn gratis toegankelijk. Drie musea in één klap.