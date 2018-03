Weer aanhouding in zaak bedrog 170 middenstanders

ARNHEM - In een zaak waarin 170 middenstanders zijn opgelicht, heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) weer een aanhouding verricht. Dat heeft een woordvoerder van de FIOD laten weten. Wegens de zwendel, waarbij circa 2,2 miljoen euro is buitgemaakt, zaten al vijf mensen vast. De FIOD zoekt nog naar het geld.

De zesde verdachte in de zaak is zaterdag aangehouden in Arnhem. Het gaat om een 19-jarig persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats. Nog eens drie mensen naar wie de politie op zoek is, bevinden zich in het buitenland. Zij staan internationaal gesignaleerd, wat betekent dat buitenlandse korpsen ook naar hen zoeken.

Leden van de criminele bende deden zich richting de middenstanders voor als medewerkers van de Belastingdienst. Met een babbeltruc maakten ze de gedupeerden wijs dat er sprake was van belastingschulden en boetes die direct betaald moesten worden.

