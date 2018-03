Deel dit artikel:











Yoga, maar dan in het water Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Yoga op het land is best intensief, maar ook rustgevend. In het water is het ook rustgevend, maar gaat het nog een stukje soepeler. En het is best laagdrempelig, iets voor jou?

Aquayoga-coach Carla Staring merkt dat iedereen in het water een stukje makkelijker beweegt. 'Ook de opwaartse druk van het water zorgt ervoor dat het bewegen in het water een stukje zwaarder wordt.' Benieuwd hoe dat er nou precies aan toegaat? Hier alvast een korte introductie Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl