Man overleden in park; politie zoekt getuigen Foto: Omroep Gelderland

NIJKERK - Een 35-jarige man is zondag overleden in het Stadspark in Nijkerk. De politie vermoedt geen misdrijf, maar zoekt wel getuigen.

De politie kon wel de identiteit van de man achterhalen, maar niet zijn woon- of verblijfplaats. Vermoedelijk had hij zondag samen met iemand, die hem niet goed kende, op een bankje in het park gedronken, waarna hij in slaap is gevallen. Enkele uren later bleek hij te zijn overleden. De politie wil graag weten waar de man woonde. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl