Deel dit artikel:











Granaat gevonden in tuin Foto: @NP_Nico_vMaanen

KOOTWIJKERBROEK - In de tuin van een nieuwbouwwoning in Kootwijkerbroek is een kleine granaat gevonden. Dat meldt wijkagent Nico van Maanen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is naar het adres aan de Hoevedorp gegaan om het explosief te onderzoeken. De granaat bleek gevaarlijk en is later op een veilige plek tot ontploffing gebracht, aldus de wijkagent. Waarschijnlijk ging het om een exemplaar uit de Tweede Wereldoorlog. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl