Justitie eist celstraffen tegen zeven wietcriminelen

ZALTBOMMEL - Justitie eist gevangenisstraffen van 15 tot 36 maanden tegen zeven mannen, die worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie en het telen van hennep op drie verschillende locaties. Daaronder is een woonwagenkamp in Zaltbommel.

Vier van hen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, met een onvoorwaardelijke straf de bak in. Die straffen variëren van 30 tot 36 maanden. Drie anderen hoorden lagere straffen tegen zich eisen.

Op 27 mei 2014 viel de politie een woonwagenkamp aan de Middelweide in Zaltbommel binnen. De inval was een onderdeel van een lopend onderzoek naar hennepteelt en -handel.

De politie deed samen met militairen in vier woonwagens onderzoek. Defensie beschikt over speciale apparatuur waarmee gezocht kan worden naar geheime ruimten en dubbele wanden.

Voertuigen en geld

Bij die inval nam politie onder andere voertuigen, geld en administraties in beslag. Gelijktijdig werd in een woning in het Brabantse Schaijk een hennepkwekerij gevonden met ruim 400 planten.

Vierenhalf jaar geleden viel de politie in deze zaak al eens een grote hennepplantage binnen. Ze arresteerde daar 15 hennepkwekers en nam 77 kilo wiet in beslag. De opgepakte verdachten komen onder meer uit Bruchem, Kerkdriel en Zaltbommel.

