Doodzieke thuiszorgmedewerkster heeft laatste wens: stop alfaconstructie

GENDRINGEN - Thuiszorgmedewerker Lidy uit de gemeente Oude IJsselstreek is ongeneeslijk ziek en heeft nog maar kort te leven. Ze heeft nog maar een wens: 'Ik wil de politiek oproepen om te stoppen met de alfaconstructie, zodat anderen niet mee hoeven te maken waar ik nu tegenaan loop.'

Medewerkers die via de alfaconstructie werken in de thuiszorg zijn schijnzelfstandigen; werknemers zonder rechten die niet onder een cao vallen. Een alfahulp heeft onder andere geen recht op WW of twee jaar doorbetaling bij ziekte.

Lidy voert al jaren samen met haar collega's strijd voor meer zekerheid. Ze willen dezelfde rechten als medewerkers in loondienst die exact hetzelfde werk doen. Door haar ziekte werd ze keihard met haar neus op de feiten gedrukt.

'Ik had een ander gevecht te voeren'

'In april 2017 werd ik ongeneeslijk ziek. Dat was een harde klap voor mij en mijn familie. In deze emotionele tijd werd ik ook nog eens geconfronteerd met het feit dat ik maar maximaal zes weken recht had op doorbetaling bij ziekte en daarna stopte het', legt Lidy uit.

'Omdat mijn man al overleden was, moest ik dus een bijstandsuitkering aanvragen. Dit ging niet zomaar en er werd mij verteld dat ik eerst maar mijn spaarcenten op moest maken. Deze toestand kon ik er eigenlijk niet bij hebben, ik had al een ander gevecht te voeren', gaat ze verder.

Onder het minimumloon

Zes jaar geleden werden Lidy en haar collega's volgens vakbond FNV gedwongen om als alfahulp te werken. Ze moesten hetzelfde werk blijven doen voor 12,50 euro per uur, maar dan zonder eindejaarsuitkering, zonder pensioenopbouw, zonder twee jaar doorbetaling bij ziekte en zonder vakantiegeld en - dagen.

Het tarief in Oude IJsselstreek is later verhoogd naar 13,75 euro, maar dat is na aftrek van sociale premies nog steeds onder het minimumloon, namelijk 7,92 euro per uur.

'Voor Lidy te laat'

'De gemeenten hebben jarenlang over de ruggen van de thuiszorgmedewerkers bezuinigd', stelt Desiree Egberts van FNV Zorg en Welzijn.

'Voor Lidy is het te laat, maar laten we er in vredesnaam voor zorgen dat er voor de andere alfahulpen wel snel een oplossing komt. We willen dat alfahulpen gewoon in loondienst komen en dat ze dezelfde rechten en bescherming hebben als normale thuiszorgmedewerkers.'

