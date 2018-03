Deel dit artikel:











Gemeenteraadsverkiezingen informatieavond

EDE - De gemeente Ede organiseert samen met MEE Veluwe en Onderling Sterk Ede, de belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, een workshop avond over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Tijdens de workshop wordt er uitleg gegeven over waar de gemeenteraad over beslist.

Geschreven door Mediapartner Omroep Ede

Ook worden de onderwerpen besproken die juist voor Ede van belang zijn. Op de avond zijn er ook raadsleden aanwezig voor uitleg en het stellen van vragen. De avond vind plaats op Maandag 12 maart en begint om 19.00 uur de avond duurt tot uiterlijk 21.00 uur in het Raadhuis van Ede, Bergstraat 4.