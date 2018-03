Ouders in actie voor behoud school Spijk

'Het hart van het dorp' noemen de inwoners van Spijk hun basisschool. 'Als de school hier weggaat, hebben we niks meer! ' Sanne van Heumen heeft twee kinderen op de school: Jip in groep 5 en Teun in groep 3. 'De school zorgt voor verbinding in het dorp. Alle kinderen spelen samen en ook de ouders kennen elkaar. 'We helpen elkaar als dat nodig is, bijvoorbeeld met oppas voor de kinderen.'

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Zachte landing

Volgens Pieter-Jan Buhler van de Stichting Proles waar de school onder valt, kost het te veel geld om een school met minder dan 40 leerlingen open te houden. 'En wij hebben nog geen aanwijzingen dat het aantal leerlingen de komende jaren toeneemt.' Een definitieve datum dat de school dichtgaat, is er nog niet. Het bestuur van de school wil graag 'een zachte landing'.

Niet opgeven

Maar voor het dorp zal het hoe dan ook een heel harde landing zijn. De Stichting Actief Spijk gaat er dan ook samen met ouders alles aan doen om de school open te houden.

'We gaan inspreken tijdens een commissievergadering van de gemeente, we leggen contacten in Den Haag... we geven echt niet op', zegt Guido Ariessen van SAS. 'De partijen in de nieuwe gemeente Zevenaar hebben gezegd dat ze leefbaarheid in de kleine kernen zo belangrijk vinden, nou laat het dan maar eens zien.'