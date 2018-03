NIJMEGEN - In een bouwkeet achter de voormalige bioscoop Cinemariënburg in Nijmegen heeft dinsdagochtend brand gewoed.

De vlammen sloegen enige tijd uit de keet, waardoor de brandweer de achterliggende gevel nat moest houden om te voorkomen dat het vuur oversloeg.

De oorzaak van de brand is niet officieel vast komen te staan, maar volgens de brandweer was het opvallend dat de brand zich concentreerde in de hoek waar de elektrische kachel stond.