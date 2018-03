Deel dit artikel:











Rechtbank spit in periode voor 'vergismoord' Djordy Latumahina foto Facebook

BARNEVELD - Tijdens de eerste dag van het proces over de zogenoemde vergismoord op oud-Barnevelder Djordy Latumahina in Amsterdam ging de rechtbank vooral in op de periode voorafgaand aan de schietpartij. Zo kwam het vuurwapenbezit van de hoofdverdachten aan de orde en de vele autoritjes die ze in wisselende samenstelling maakten voordat Latumahina en zijn gezin op 8 oktober 2016 onder vuur werden genomen.