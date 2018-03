Deel dit artikel:











Auto belandt in greppel; bestuurder gewond afgevoerd Foto: Waldie Rutten / RonVmedia

GROESBEEK - In Groesbeek is dinsdagochtend een auto van de weg geraakt en in een greppel beland.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 7.00 uur op de Oude Kleefsebaan. De toedracht is niet bekend. De bestuurder raakte gewond. Volgens een videocorrespondent is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl