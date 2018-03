Deel dit artikel:











Vluchtelingengezin ondanks felle kritiek toch uitgezet Foto: Theo Peursum

EPE - De Pakistaanse familie Israël is maandag ondanks felle kritiek toch uitgezet naar Polen. Dat meldt de Steungroep Familie Israël. Vorige week woensdag werd de familie vanaf de camping in Epe meegenomen door de politie. Sindsdien verbleven ze in een uitzetcentrum in Zeist.

Afgelopen woensdag werd bekend dat het gezin, dat bestaat uit vader, moeder en twee zonen, terug moest naar Polen. Via dat land kwamen ze Europa binnen. 'Wat ons het meeste boos maakt, is dat er niet gekeken is naar de situatie van dit gezin. Waarom ze hier gekomen zijn, en wat de risico's zijn', zei Theo Peursum van Stichting Veluws Fundament (SFI) al eerder tegen Omroep Gelderland. Zo zou hun 8-jarige dochtertje en een oom in Pakistan zijn vermoord. Hun thuisland zou vanwege hun christelijke geloofsovertuiging niet veilig zijn. Vogelvrij De angst is dat Polen de gevaren voor de christelijke Pakistanen niet erkent en de familie terugstuurt. Vanwege de fatwa die daar tegen het gezin is uitgesproken, zijn ze in het hele land vogelvrij. De Steungroep Familie Israël probeerde staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid op andere gedachten te brengen. Maar een petitie en contact met de burgemeester van Epe mochten niet baten. 'Haal ze terug' Als ze hier tot komende woensdag waren gebleven, dan zou het gezin 18 maanden in Nederland zijn. Dan hadden ze een asielprocedure kunnen starten en hadden ze niet terug naar Polen gehoeven. De SFI roept de staatssecretaris op 'het extreem harde uitzettingsbeleid van kwetsbare asielzoekers te beëindigen en de familie Israël terug te halen uit Polen'. Zie ook: 'Burgemeester Epe werpt vluchtelingengezin voor de leeuwen' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl