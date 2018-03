Deel dit artikel:











Brand in portiekflat: bewoners met hoogwerker geëvacueerd Foto: RonV Media

WAGENINGEN - In een portiekflat aan de Treubstraat in Wageningen heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gewoed. Uit voorzorg werd een deel van het gebouw ontruimd.

Volgens een videocorrespondent ging het om de bewoners van drie appartementen. Zij zijn met een hoogwerker geëvacueerd. In het trappenhuis bleek een scooter in brand te staan. Daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer heeft het vuur geblust en de omliggende appartementen gecontroleerd. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl