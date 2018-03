Arnhem krijgt strengste milieuzone van Nederland

ARNHEM - Arnhem is vanaf 2019 de stad met de strengste milieuzone voor personenauto's van Nederland. Maandagavond werd een motie van GroenLinks door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

De motie draagt het college van burgemeester en wethouders op om voorbereidingen te treffen zodat per 1 januari 2019 de milieuzone een feit is. 'We hopen dat Arnhem daarmee een voorbeeldfunctie gaat krijgen voor andere steden', zegt initiatiefnemer Cathelijne Bouwkamp van GroenLinks.

Oude dieselauto's niet meer welkom

In de praktijk betekent het dat dieselauto's van voor 2004 niet meer in het centrum van de Gelderse hoofdstad mogen rijden en dieselauto's van voor 2006 alleen als ze aan bepaalde Europese eisen voldoen.

Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, volgt een boete. 'Het betekent dat mensen moeten omrijden of elders hun auto moeten parkeren. Het is heel hard nodig in Arnhem. Dat tonen verschillende onderzoeken aan', aldus Bouwkamp.

Zonnepanelen op stadhuis

Naast het initiatief voor een milieuzone werd over nog meer maatregelen gesproken. Ook een voorstel om op het gemeentehuis zonnepanelen te plaatsen, werd door een meerderheid van de raad gesteund.

