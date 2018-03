Starterslening in Wijchen groot succes

WIJCHEN - De starterslening in Wijchen is een groot succes. De gemeente heeft er al 70 verstrekt en op dit moment zijn nog zeker vijf aanvragen in behandeling.

De gemeente wil het starters op de koopwoningmarkt makkelijker maken om in Wijchen een woning te kopen. Om die reden stelde ze in 2015 een eenmalig budget van 2 miljoen euro beschikbaar. In verband met de grote vraag naar startersleningen besloot de gemeenteraad dit bedrag begin 2018 te verhogen met 1 miljoen euro. De starterslening is ontwikkeld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Starters een kans bieden

Dankzij de Startersleningen krijgen meer starters de mogelijkheid om een woning te kopen. 'Ik ben blij dat we meer jonge starters een kans hebben kunnen bieden om in Wijchen te blijven of te gaan wonen. Dat helpt om onze samenleving jong en vitaal te houden', aldus wethouder Gerrits.