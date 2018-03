Jonge kandidaat-raadsleden maken zich vooral druk over wonen

ARNHEM - Als het aan de jonge kandidaat-raadsleden die op kieslijsten in de provincie te vinden zijn ligt, wordt er meer aandacht besteed aan wonen. En dan vooral aan het aanbod dat de gemeenten hebben voor starters. Dat blijkt uit een rondvraag van Omroep Gelderland onder jonge kandidaat-raadsleden.

Joep Witsiers (24) staat op plek 2 voor de PvdA in de gemeente Heumen. 'Ik vind het belangrijk dat er voor iedereen een plek is in onze gemeente. Dat betekent dat er meer betaalbare woningen moeten komen voor jongeren en starters', legt hij uit. 'Nu zijn jongeren soms gedwongen om te verhuizen naar buurgemeenten.'

In een vergrijzende gemeente is het belangrijk dat je voldoende mogelijkheden hebt om jongeren in je gemeente te houden Nick Zomer

Dit probleem lijkt in heel Gelderland te spelen, want aan de andere kant van de provincie speelt het ook, vertelt Nick Zomer (23). Hij staat op de lijst van GroenLinks Winterswijk. 'In een vergrijzende gemeente is het belangrijk dat je voldoende mogelijkheden hebt om jongeren in je gemeente te houden. Dit kan je doen door ervoor te zorgen dat je goede verbindingen hebt tussen Winterswijk en de grotere steden zodat jongeren het openbaar vervoer kunnen gebruiken voor hun studie of voor hun werk.'

Zomer denkt dat er te weinig woningen in de gemeente Winterswijk zijn die voldoen aan de criteria van starters. Eén van de oorzaken dat er niks aan gedaan wordt, is dat jongeren 'niet belangrijk zijn voor politici', vertelt hij. 'De oudere generatie bestaat uit een grotere groep stemgerechtigden, dus zullen partijen hierop hun verkiezingsprogramma toespitsen om voor meer stemmen te zorgen.'

Verhuizen

In de gemeente Zaltbommel moeten studenten noodgedwongen verhuizen, merkt VVD'er Isabel Plessiuks (23). Aan zowel (sociale) huurwoningen als aan betaalbare starterswoningen zou een dringend tekort zijn. In Zaltbommel is na de middelbare school ook geen plek om verder te studeren. Mede daardoor, en de hoge huizenprijzen, vertrekken jongeren daar 'terwijl ze juist zo graag een plekje voor zichzelf zouden hebben', denkt Plessiuks.

Naar de stembus: Volgens alle jonge kandidaat-raadsleden is het belangrijk dat jongeren op 21 maart hun stem laten horen. Joyce Spijker (23) zit bij de Dorpspartij in Epe. 'Het is van belang om ten eerste de jongeren te motiveren en te overtuigen om te gaan stemmen', heeft ze als boodschap aan de politici en gemeenten.

Janita Janssen (26) woont in de gemeente Overbetuwe en staat daar op de kieslijst van D66. 'Ik zie dat veel vriendinnen naar steden trekken omdat ze voorzieningen missen in de dorpen', vertelt ze. Dit komt volgens haar door het openbaar vervoer wat niet goed geregeld is, en ook door het ontbreken van betaalbare woningen.

Wat nog meer?

Natuurlijk hebben de jonge raadsleden ook andere onderwerpen waar zij zich druk over maken. Duurzaamheid en het klimaat zijn belangrijke punten. Dat merkt Sophie Engelsma (19), die milieuwetenschappen studeert en op de GroenLinks-lijst van Renkum staat, maar al te goed. Haar gemeente heeft als doel gesteld om in 2040 klimaatneutraal te zijn. 'Om dit te kunnen bereiken, moet het klimaat in elk beleid meegenomen worden zodat we misschien wel in 2030 al klimaatneutraal kunnen zijn', licht ze toe.

Er moeten volgens mij veel meer handhavers de straat op en niet voor een social talk maar voor hardere aanpak Kirsten Koenen

Kirsten Koenen (19), derde op de lijst van OPA, heeft veiligheid bovenaan haar lijst met speerpunten staan. Ze is verkiesbaar in de gemeente Nijmegen en dat is daarom niet zo bijzonder na alle overvallen daar. 'Maar ook hebben we drugsoverlast in bepaalde wijken waar niks aan gedaan wordt, behalve als de politiek zich ermee gaat bemoeien.' Haar oplossing: 'Er moeten volgens mij veel meer handhavers de straat op en niet voor een social talk maar voor hardere aanpak.'

Verder komen ook jeugdzorg en onderwijs vaak voor in de speerpunten van de jonge kandidaat-raadsleden.

