Crematie Mies Bouwman in besloten kring

LEUSDEN - Mies Bouwman wordt vandaag in besloten kring gecremeerd. Het televisie-icoon overleed vorige week op 88-jarige leeftijd.

Ze werd bekend als presentator van de geldinzamelingsactie in 1962 voor Het Dorp, een woongemeenschap voor gehandicapten in Arnhem. In een radio- en televisieuitzending die 23 uur duurde werd ruim 16 miljoen gulden opgehaald. In Het Dorp lag afgelopen dagen een condoleanceregister.

Mies Bouwman kampte eind vorig jaar met een longontsteking. Vorige week maandag werd ze sterk verzwakt naar het ziekenhuis gebracht, maar ze koos ervoor thuis bij haar familie te overlijden.

De uitvaart is in crematorium Amersfoort, aan de Dodenweg in Leusden.

