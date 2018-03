Deel dit artikel:











Man uit Harderwijk opgepakt voor vastbinden en mishandelen echtpaar Still uit reconstructie Omroep Brabant

LOOSBROEK - Voor een woningoverval met veel geweld in het Brabantse Loosbroek is maandagochtend een man uit Harderwijk aangehouden. De 44-jarige verdachte werd thuis opgepakt, meldt de politie. Na de aanhouding is er huiszoeking bij hem gedaan.

De woningoverval was in december 2016. De man zat samen met zijn vrouw een film te kijken en hoorde hun waakhond blaffen, vertelde hij twee maanden na de overval tegen Omroep Brabant. De bewoonster ging naar buiten, maar zag in eerste instantie niks. Toen ze de poort opende stond ze opeens oog in oog met twee overvallers. Ze duwden haar terug het huis in. Hulpeloos achtergelaten De gemaskerde overvallers mishandelden de bewoner en zijn vrouw en bonden hen vast. Ze bleven een uur binnen en gingen er met geld en sieraden vandoor. Het echtpaar werd hulpeloos achtergelaten en moest naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. De ogen van de man waren helemaal dichtgeslagen. Aan de linkerkant was er ook een schotje gebroken. De bewoner is hieraan geopereerd, maar hij heeft er blijvende schade aan overgehouden. Het onderzoek van de politie is nog bezig en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Zie ook: 'Toen lag ik daar in mijn eigen bloed', gewelddadige woningovervallers maken weinig buit (Omroep Brabant) Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl