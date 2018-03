Man uit Bemmel aangehouden voor knock-out slaan vader na opmerking over vuurwerk

BEMMEL - De politie heeft een 22-jarige man uit Bemmel aangehouden voor het bewusteloos slaan en schoppen van een man in Bemmel, in de nacht van oud op nieuw.

Het 49-jarige slachtoffer uit Haalderen werd zwaar mishandeld toen hij met zijn gezin over de Van Nispenlaan liep. Drie jongeren zouden vuurwerk naar hen hebben gegooid en toen de man daar wat van zei werd hij voor het oog van zijn vrouw en kinderen in elkaar geschopt.

De 22-jarige verdachte is mogelijk ook betrokken bij een gewelddadige woningoverval in augustus, meldt de politie. In die zaak is ook een 24-jarige vrouw uit Bemmel aangehouden. Bij de woningoverval raakte een 36-jarige man gewond na mishandeling in zijn huis aan de Flierenhofstraat. De daders gingen er zonder buit vandoor.

Opsporing Verzocht

Vorige week was in het programma Opsporing Verzocht aandacht voor de overval en de mishandeling. Naar aanleiding van de uitzending kwamen bij de politie 60 tips binnen.

Eerst werden de overval en de mishandeling door de recherche apart behandeld, maar omdat de signalementen en het geweld overeenkwamen zijn ze samengevoegd. De politie denkt de komende tijd meer arrestaties te verrichten.

'Een heel laffe daad'

Burgemeester Marianne Schuurmans is heel blij dat er een verdachte is aangehouden voor de mishandeling op straat. 'Het was een heel laffe daad. Dat heeft extra veel impact als je weet dat Lingewaard eigenlijk een heel rustige gemeente is, ook tijdens nieuwjaarsnacht.'

