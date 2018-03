Meneer De Waal verkoopt zijn huis bij gebrek aan een supermarkt

EPSE - Epse heeft al anderhalf jaar geen supermarkt. Inwoners van het dorp balen dat daarvoor nog geen oplossing is gevonden. Sommigen zelfs zo erg dat ze besluiten te verhuizen.

'Vers brood mis ik het meest. Nu moeten we het doen met brood uit de diepvries', vertelt de 74-jarige Hans de Waal. Hij mist de supermarkt in Epse. Voor hem de aanleiding om zijn huis te verkopen. De ongeveer 2000 inwoners moeten nu voor hun boodschappen naar naastgelegen dorpen.

'Mijn vrouw heeft geen rijbewijs en is ook op de fiets niet zo zeker. Ze is bang dat mij iets gebeurt. Dan kan ze geen kant op.' De Waal gaat op zoek naar een appartement in een naastgelegen dorp, waar wel een supermarkt in de buurt is.

Epse had tot september 2016 een kleine Spar. De buurtsuper bleek niet rendabel. Al vrij snel leek een oplossing voorhanden. De plaatselijke Chinees sluit haar deuren en wil wel een supermarkt beginnen. Maar die krijgt tot op heden geen goedkeuring van de gemeente.

Unieke mogelijkheid

Jos Israel van de PvdA in de gemeente Lochem vindt dit onbegrijpelijk: 'Dit is een unieke mogelijkheid. Zoveel ruimte hebben we in Epse niet. Zo'n kans komt de komende tien jaar misschien niet meer voorbij.' Het pand van de voormalige Spar is niet meer beschikbaar, omdat er nu een stoffenwinkel zit.

De Dorpsraad in Epse hield vorig jaar een handtekeningenactie om het gemis van een supermarkt bespreekbaar te maken in de gemeenteraad. 250 handtekeningen bleken genoeg. Het college kreeg de opdracht het plan te onderzoeken en met een voorstel richting de raad te komen.

PvdA en VVD vinden dat het nu lang genoeg heeft geduurd en dienen maandagavond een motie in. 'We worden als gemeenteraad niet goed op de hoogte gehouden', aldus Israel. 'Er wordt in de wandelgangen gefluisterd dat de provincie moeilijk zou doen. Maar dat vind ik bijzonder, omdat de gemeenteraad hierover gaat.'

Supermarkt en zorgwoningen

De Chinese ondernemers zijn in gesprek met een ontwikkelaar. Ze werken verschillende plannen uit voor hun te sluiten restaurant. Er wordt onder meer gesproken over een supermarkt met daarbij zorgwoningen.

De Waal gelooft niet meer in een snelle komst van een degelijke supermarkt. 'We gaan er niet op wachten. We hebben de beslissing genomen om te verhuizen. Maar wel in de buurt. Want ik wil m'n laatste levensjaren graag in de Achterhoek slijten.'

Vanavond wordt het gebrek aan een supermarkt besproken in de gemeenteraad.