Opnieuw megahit voor Arnhemse dj's: ruim 50 miljoen views binnen paar dagen

ARNHEM - Het Arnhemse dj-duo Afro Bros heeft opnieuw een grote hit te pakken, dit keer met Nicky Jam en J. Balvin. Het nieuwe nummer 'X', dat de dj's produceerden, is binnen een paar dagen ruim 50 miljoen keer bekeken op YouTube.

'Ze zegt niet aanraken, maar kijken mag, kijken mag, kijken mag.' Dat was de laatste hit van Giordano Ashruf (27) en Rashid Badloe (28), in samenwerking met Supergaande. Het nummer werd in totaal een slordige 900.000 keer bekeken. Met de nieuwe plaat is dat aantal binnen korte tijd verbroken.

Over de samenwerking met Major Lazer komt het duo maar moeilijk heen. Totale score met het nummer Sua Cara: 358 miljoen views. De Afro Bros werkten eerder ook al samen met Ronnie Flex, Boef en Finest Sno.

Het nieuwste nummer van de Arnhemmers:



Twee Buma-awards

Maandagavond werd ook bekend dat Afro Bros twee Buma-awards in de wacht heeft gesleept. Onder meer voor het nummer 'Energie' met Ronnie Flex.