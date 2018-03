Deel dit artikel:











Pas drie dagen open en dan al een inbraak Foto: Politie Beuningen

BEUNINGEN - Jan Willem 't Hooft van Osteria Papa Joe had zich een andere start gewenst. Zijn Italiaanse restaurant in het hartje van Beuningen is nauwelijks drie dagen open en er is al ingebroken.

't Hooft werd maandag even voor 8.30 uur door de makelaar ingelicht. 'De voordeur is met grof geweld vernield. Er lag glas door het hele pand.' De dieven gingen er met geld vandoor. 'Het lijkt erop dat ze heel doeltreffend te werk gingen. Het is heel sneu. Het is een vervelende start. Je bent iedere dag aan het rennen om er wat van te maken en op dag 4 is er een inbraak.' Gaat het restaurant dinsdag weer open? 'Uiteraard. Er zit nieuw glas in. We kunnen weer vooruit.'