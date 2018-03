Burgemeester verbijsterd over vernielde grafstenen: 'Vreselijk, geen woorden voor'

Ook bij Piet Mulder, van de Sint Willibrordusparochie, heerst er ongeloof. Hij staat vandaag verbijsterd naar de graven te kijken. Vooral het kindergraf dat is vernield doet hem zeer. 'Je zal ouder zijn en dit zoveel jaren later moeten zien. Diep triest.'

'Spuiten en condooms'

Volgens sommige bezoekers van de begraafplaats is er rond de kerk veel overlast van hangjongeren. 'Ik heb hier wel eens spuiten en condooms zien liggen', vertelt een bezoekster. 'Ik durf hier 's avonds echt niet te komen als het donker is.'

'Het is baldadigheid denk ik', reageert Mulder. 'Alcohol erbij, in een groep, dan durven ze dit wel. Dat hoefde je vroeger niet te doen. Dan liep het slecht af thuis.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de hangjongeren maar wil ze niet gelijk in verband brengen met de vernielingen. De politie begint maandagavond met een onderzoek op de begraafplaats. 'Kijken wat de schade is en of er mogelijk sporen of aanwijzingen zijn', zegt een woordvoerder.

Ook de politie wil niet op voorhand jongeren als schuldigen aanwijzen. 'De wijkagent is ook pas vanmiddag op de hoogte. Wij laten ons leiden door feiten en omstandigheden. Dat eerst maar even afwachten.'

Zie ook: 'Zelfs een kindergraf is kapot geschopt'; begraafplaats doelwit vandalen