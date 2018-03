Deel dit artikel:











Geparkeerde auto total loss, dader spoorloos Foto: politie Ede

EDE - Een geparkeerde auto aan de Verlengde Maanderweg in Ede is maandagochtend total loss gevonden door de eigenaren. Zij zijn zwaar gedupeerd door de aanrijding, want de veroorzaker liet geen briefje achter. Daardoor is de schade voor de eigenaren.

Geschreven door Mediapartner Omroep Ede

Vermoedelijk vloog een automobilist in de nacht van zondag op maandag uit de bocht op de hoek van de Verlengde Maanderweg en de Hakselseweg. Daarbij raakte hij de geparkeerde auto vol in de flank. De dader rijdt in een Ford Focus met het bouwjaar tussen 1998 en 2004. 'Deze Ford moet zware schade hebben aan de voorzijde', aldus de politie, die een onderzoek is gestart.