Ambulancemedewerkers mishandeld door agressieve man

In scène gezet beeld van een mishandeling - Foto: ANP

OTTERLO - Twee ambulancemedewerkers zijn zondagavond tijdens hun dienst in Otterlo mishandeld. Ze raakten lichtgewond.

De twee waren opgeroepen om te helpen bij een man die gewond was na een val. Ze wilden het slachtoffer meenemen om hem in de ambulance te controleren, maar toen begon een familielid zich ermee te bemoeien. Hij was erg agressief tegen het ambulancepersoneel en mishandelde hen.

De gewaarschuwde politie arresteerde de man. Tegen de 29-jarige inwoner van Otterlo is aangifte gedaan.