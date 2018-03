Winkels Arnhem mogen straks ook zondagochtend open

ARNHEM - Winkeliers in Arnhem mogen straks zelf bepalen wanneer ze opengaan tussen 6.00 uur 's ochtends en 22.00 's avonds. Een meerderheid van de gemeenteraad stemt waarschijnlijk vanavond in met een voorstel van Arnhem Centraal, D66 en VVD om de winkeltijden op zon- en feestdagen in de Gelderse hoofdstad te verruimen.

De gemeentelijke regels in Arnhem bepalen nu nog dat winkels op zondag pas om 12.00 uur open mogen zijn en om uiterlijk 20.00 uur de deuren moeten sluiten. De koopzondagen in de winkelcentra zoals Kronenburg, Presikhaaf en Rijkerswoerd beperken zich meestal tot de middag tussen 12.00 en 17.00.

'Laat winkelier zelf bepalen'

'De beperkte winkeltijden zijn niet meer van deze tijd,' zegt Lea Manders van Arnhem Centraal. 'Werkende jongeren, tweeverdieners en studenten willen graag op andere momenten hun inkopen kunnen doen. Winkeliers moeten zelf dan kunnen bepalen of en op welke tijden hun winkel opengaat. De overheid moet niet meer beperkingen opleggen dan strikt noodzakelijk zijn.'

Naast de partijen die het voorstel indienen zeggen ook de PvdA en GroenLinks voor het verruimen van de winkeltijden te stemmen.

Zondagsrust

De fracties van SP, ChristenUnie en het CDA zijn tegen. Zij vinden dat het voorstel te veel druk legt op kleine ondernemers. Daarnaast gaat het plan volgens de ChristenUnie ten koste van de zondagsrust. Het CDA vindt ook dat met goede tijdmanagement tegemoet gekomen kan worden aan de wensen van de consument.

Geen verschil meer

Naast het verruimen van de mogelijkheden om op zondagen en feestdagen winkels open te kunnen laten gaan biedt het voorstel ook de mogelijkheid om alle sluitingstijden op zon- en feestdagen gelijk te trekken met die van normale werkdagen. Het onderscheid tussen soorten winkels komt ook te vervallen.

Lea Manders: 'Ondernemers blijven zelf vrij om te bepalen of ze op zondagen en feestdagen open gaan, wij verplichten ze niets. Maar uiteraard zijn we wel voor afspraken tussen winkeliers zodat het voor consumenten zo aantrekkelijk mogelijk blijft om in Arnhem te komen winkelen.'

Overvolle agenda

Het is vanavond de laatste raadsvergadering in Arnhem voor de verkiezingen. De agenda staat bomvol met moties waarover de huidige gemeenteraad nog een besluit moet nemen. Daardoor is het mogelijk dat het besluit over de verruiming van de winkeltijden in Arnhem wordt uitgesteld.