Loopt uw digitale klokje 5 minuten achter? Dit is de oorzaak Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Was u ook al in de weer met het klokje van de oven of de wekker omdat de tijd plotseling 5 minuten achterliep? En was het binnen de kortste keren weer mis? Wat blijkt: zo'n beetje heel Europa heeft er last van.

Geschreven door Henrico Pit

Zondag leek het er even op dat het probleem zich alleen voordeed in de Arnhemse wijk Schuytgraaf. Maar al snel kwamen er via mail en Facebook bij Omroep Gelderland honderden meldingen binnen, uit de hele provincie. Woordvoerder Jeroen Brouwers van TenneT, de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet, weet hoe het zit. 'Het is een gevolg van een politiek-juridisch dispuut tussen twee Zuidoost-Europese landen.' Om welke landen het gaat, wil hij niet zeggen. Geen 50 hertz: klokjes van slag Brouwers legt uit dat het Europese net normaal gesproken op 50 hertz loopt. Elk land stelt een bepaalde capaciteit ter beschikking. Doordat twee landen een conflict met elkaar hebben, leveren ze 300 megawatt minder. Gevolg: de 50 hertz wordt niet gehaald, waardoor diverse klokjes van slag raken. De woordvoerder had er zelf ook last van. 'In het weekend zag ik dat de ovenklok 5 minuten achterliep op de magnetronklok. En dan denk je: hoe kan zoiets nou ineens?' Er wordt gewerkt aan een oplossing Brouwers heeft nog geen idee wanneer het probleem is verholpen. Entso-E, het netwerk van Europese netbeheerders, meldt op de eigen site dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Volgens de organisatie ontstond het probleem medio januari. Er komt volgens Entso-E een compensatieprogramma dat de tijd op de klokjes 'in de toekomst corrigeert'. Zie ook: Klokken zijn de kluts kwijt