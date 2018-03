Rekening dementerende vrouw (98) geplunderd

NUNSPEET - Een 98-jarige dementerende vrouw uit Nunspeet is onlangs het slachtoffer geworden van een pindiefstal. Met haar pinpas is meer dan 1000 euro opgenomen.

De politie toont in het programma Bureau GLD beelden van de vrouwelijke verdachte die met de pas pint. In Staphorst en Hoogeveen wordt in totaal meer dan 1000 euro opgenomen.

Bureau GLD is woensdagavond om 17.20 uur te zien op Omroep Gelderland.