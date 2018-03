Deel dit artikel:











Eis half jaar cel voor hennepkwekerij met 6000 planten Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Het Openbaar Ministerie heeft maandag een half jaar cel geëist tegen een man en vrouw uit Doorwerth die in 2014 zijn opgepakt in een professionele hennepkwekerij in Duiven.

De politie trof destijds zo'n 6000 planten aan in het pand aan de Innovatie. Het ging volgens de politie om een professionele kwekerij met verschillende ruimtes. De kwekerij was gevestigd in een grote hal. De planten stonden op het punt geoogst te worden. Naast de 50-jarige man en de 35-jarige vrouw uit Doorwerth die maandag terecht stonden, zou eigenlijk ook een 71-jarige man voor moeten komen. Vanwege ziekte werd zijn zaak niet behandeld. Zie ook: Hennepkwekerij met 6000 planten opgerold in Duiven Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl