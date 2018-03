Deel dit artikel:











Brutale diefstal in Nijmegen

NIJMEGEN - Een ronduit brutale diefstal in een woning aan de Patrijsstraat in Nijmegen. Als een vrouw zich boven aan het omkleden is, sluipt een man beneden de woning binnen.

De vrouw hoorde op een gegeven moment iets, maar dacht dat haar man eerder thuis kwam. Toen ze een paar minuten later beneden kwam zag ze dat haar tas open was. Er zijn pinpassen en een telefoon gestolen. Met de passen wordt even later gepind, maar dat mislukt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl