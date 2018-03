Inbrekers halen huis overhoop in Scherpenzeel

Op beelden - binnen in het huis - is goed te zien hoe de inbrekers zoeken naar spullen. Vermoedelijk zijn ze binnengekomen door een raam in de badkamer te forceren. Even later vertrekken ze weer.

Kijk hier naar de beelden:

Het gaat om mannen tussen de 20 en 30 jaar oud, ze hebben een blank of licht getint uiterlijk. Donker haar en ze waren in het zwart gekleed.