Woensdag in Bureau GLD

SCHERPENZEEL - Deze week in Bureau GLD zaken in Scherpenzeel, Nijmegen, Nunspeet en Warnsveld.

In Scherpenzeel werd ingebroken bij twee woningen - naast elkaar. Van een van die inbraken is bewakingsbeeld doordat er camera's in het huis hingen.

Een vrouw kleedt zich thuis heel even om - na het boodschappen doen en voor het sporten. In die korte tijd weet een persoon naar binnen te komen en de portemonnee te stelen. Dat lukt, maar het pinnen lukt niet. De man die met de gestolen passen pint is goed in beeld. En de pinpas van een 98-jarige vrouw wordt gestolen. Ze is dement en met haar pasje wordt 1250 euro opgenomen.

De laatste zaak komt uit Warnsveld waar een vrouw meerdere keren toeslaat. Ze steelt scheermesjes en tandenborstels.