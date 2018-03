Deel dit artikel:











De verkiezingsbus staat in Scherpenzeel

SCHERPENZEEL - De verkiezingsbus van Omroep Gelderland en de lokale omroepen hield even stil vorige week, maar staat inmiddels in Scherpenzeel. We zijn te vinden op Plein 1940. Politici komen langs om te spreken over Scherpenzeelse zaken.

Iedereen is welkom om aan te waaien bij de bus. Hij staat pontificaal geparkeerd op het plein, midden in Scherpenzeel. We hebben het over wat er nu leeft in de gemeente, die een grote tweedeling lijkt te kennen tussen enerzijds de SGP en CDA en anderzijds Gemeentebelangen, maar waar het ook vrij gemoedelijk is. Justus Leerling neemt voor Omroep Gelderland de honneurs waar en zal de gesprekken met de verschillende politici in goede banen leiden. Promotie bij de bus, van Gemeentebelangen Scherpenzeel: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl