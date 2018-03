De verkiezingsbus in Scherpenzeel: een gemoedelijk 'ons kent ons'

Iedereen is welkom om aan te waaien bij de bus als wij op locatie zijn. We hadden het in Scherpenzeel over wat er nu leeft in de gemeente, die een tweedeling lijkt te kennen tussen behoudend en gelovend en de ondernemerspartij als Gemeentebelangen, maar in de praktijk liggen de partijen niet zo ver uit elkaar op de meeste thema's.

Luister de uitzending hieronder terug:

De lijsttrekkers naast elkaar in de bus: Marieke van de Beek (CU), Willem Schuurs (PRO Scherpenzeel), Margot van de Vliert (CDA), Maarten Zwankhuizen (SGP), Henk Brons (Gemeentebelangen)

Justus Leerling nam voor Omroep Gelderland de honneurs waar en leidde de gesprekken met de verschillende politici in goede banen.

Promotie bij de bus, van Gemeentebelangen Scherpenzeel:

Natuurlijk, de SGP ziet op zondag het liefst dat alles stilligt: het verenigingsleven, de kroegen en de winkels. Andere partijen denken daar anders over, maar een winkelopenstelling op de zondag lijkt voor geen van de partijen een issue. 'Dat leeft hier helemaal niet', klinkt het.

Wat leeft er dan wel? Fijnstof, blijkt tegen het einde van de uitzending. Hoe ver moet je gaan om een probleem waarvan niet exact duidelijk is waar het vandaan komt op te lossen? Ver, zeggen PRO Scherpenzeel en ChristenUnie. CDA, SGP en Gemeentebelangen zijn meer afwachtend.

De concentratie fijnstof is (te) hoog in de omgeving Scherpenzeel. Dat kan van de pluimveehouderijen in de buurt komen, maar ook van buitenaf en door andere factoren dan de pluimveesector. Maakt niet uit, vinden ChristenUnie en PRO Scherpenzeel: de lucht is nú vies, en dus moet je gaan optreden.

Samengaan?

Eén ding dat in veel verkiezingsprogramma's terugkomt is fuseren. Daar zijn op dit moment geen plannen voor, maar met een mislukte fusie met Renswoude en Woudenberg enige jaren terug in het achterhoofd én vanwege sluimerende druk die raadsleden ervaren van de provincie en het Rijk, moet het toch maar even benoemd worden.

Fuseren hoeft voor alle partijen niet. Het is onnodig, werkt niet goed in de praktijk en bovendien is de gemeente Scherpenzeel gezond genoeg.