VVD Arnhem is klaar voor de verkiezingen

ARNHEM - De VVD in Arnhem heeft het partijprogramma en de kandidatenlijst gereed. De liberalen gaan de verkiezingen in met de slogan 'Kies voor doen'.

'Wat voor een Arnhem wil je?' is te lezen in een aankondigingsbericht van het verkiezingsprogramma. De partij vat het samen: 'Het is niet ‘u vraagt wij draaien’, maar wij willen optimaal gebruik maken van jouw kennis en ervaring. Niet overleggen om het af te kunnen vinken, maar om er over en weer wat aan te hebben. Dat is waar VVD Arnhem voor staat: politiek is er voor de stad.'

Kijk hier voor een verkorte versie van het verkiezingsprogramma

Kijk hier voor een het gehele verkiezingsprogramma

En hier vindt u de kandidaten, die zich even voorstellen aan de Arnhemmers