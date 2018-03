Dit wil DENK/Leefbaar Arnhem betekenen voor de RIjnstad

ARNHEM - De partij DENK/Leefbaar Arnhem heeft zijn verkiezingsprogramma en kandidatenlijst klaar. Er moet wat de partij betreft veel veranderen. Kernthema's zijn: eerlijke kansen voor iedereen, goed onderwijs, vrede, veiligheid en voorspoed.

Volgend jaar vieren we het honderdjarige bestaan van het mannen en vrouwenkiesrecht in Nederland. 'Een mijlpaal in onze Nederlandse geschiedenis', zegt lijsttrekker Kürsat Bal. Hij voegt daar aan toe: '...zij het niet dat het vertrouwen in onze democratie steeds meer lijkt af te brokkelen.'

Afspiegeling

Bal vervolgt: 'Dat is een constatering die mij raakt; als mens, als Arnhemmer, als volksvertegenwoordiger en als lijsttrekker van DENK Verenigd Arnhem. De politieke elite heeft gefaald. Ze is er onvoldoende in geslaagd om te luisteren naar geluiden uit alle lagen van de Arnhemse samenleving en te bouwen aan een stadsbestuur dat daadwerkelijk een afspiegeling vormt van alle Arnhemmers.'

Kijk hier voor het verkiezingsprogramma van DENK/Leefbaar Arnhem

Dit is de top 6 van de partij:

- Kürsat Bal

- Yildirim Usta

- Talip Aydemir

- Mohamed Amekloul

- Suayip Dilekci

- Rabia Karaman