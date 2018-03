Deel dit artikel:











Overbetuwe haalt alles uit de kast om jongeren naar de stembus te krijgen

HOMOET - In de gemeente Overbetuwe wordt ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen een aantal voorlichtingsdagen voor jongeren georganiseerd. De aanleiding hiervoor is een motie die op 4 december is aangenomen om jongeren meer bij de lokale democratie te betrekken.

Gemeentebelangen Overbetuwe diende de motie in, omdat het een pittige uitdaging blijkt om jonge inwoners bij de gemeenteraadsverkiezingen te betrekken. De gemeente Overbetuwe gaat de uitdaging nu aan om dit te veranderen. Zetten Op het Hendrik Pierson College in Zetten worden op 6 maart bijvoorbeeld een zestal bijeenkomsten georganiseerd. In de vorm van een soort talkshow gaan de scholieren met elkaar en met lokale politici in gesprek. Aan het einde van de dag wordt er ook een debat gehouden waar jong Overbetuwe haar politieke mening mag laten horen. Elst Het OBC in Elst houdt op 13 maart een verkiezingsmarkt. Op deze dag kunnen scholieren op het Westeraam VMBO ook de lokale democratie proeven; op de school wordt een jeugddebat georganiseerd. De VMBO'ers mogen zelf hun actuele onderwerpen aandragen waar vervolgens over wordt gediscussieerd. Tot slot wijdt het Elst Lyceum op 19 maart een hele dag toe aan de gemeenteraadsverkiezingen. De klassen die maatschappijleer in het lessenpakket hebben, krijgen tussen 9:15 en 16.00 uur een gastles van raadsleden. Ook na deze acties wil de gemeente Overbetuwe zich in blijven zetten om de lokale politiek dichterbij de jongeren te brengen.