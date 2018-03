Deel dit artikel:











Paralympische Spelen zijn een droom voor zitskiër Niels de Langen Foto: Omroep Gelderland

PYEONGCHANG-GUN - Donderdag is het zover. Dan beginnen de Paralympische Spelen in Pyeongchang. Zitskiër Niels de Langen uit Heteren komt zaterdag voor het eerst in actie. We belden hem om te horen hoe het met hem gaat.

'Het voelt nog een beetje onwerkelijk', zegt hij vanuit de Zuid-Koreaanse stad, waar hij sinds vrijdag is. 'Het voelt echt alsof ik droom.' Zondag heeft hij geskied, deze maandag gooide het weer roet in het eten. 'Hopelijk kan het morgen wel.' Luister hier naar het gesprek met Niels: Zonder onderbenen Niels, 19 jaar oud, mist beide onderbenen. Toen hij elf maanden oud was kreeg hij meningokokken sepsis, een bacteriële hersenvliesontsteking. Tijdens een kinderreis van de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters leerde hij zitskiën. Eerst voor de lol, maar al snel werd het serieus. 'Ik werd door mijn leraar getipt: joh, er is een talentendag van de Nederlandse Ski Vereniging, ga daar eens kijken.' En hij bleek talent te hebben. Sinds 2015 doet hij mee aan wereldbekerwedstrijden en vorig jaar won hij brons bij het WK alpineskiën. Top 5 En wat kunnen van Niels verwachten tijdens de Paralympics? 'Ik hoop dat er een top 8 en misschien zelfs wel een top 5 in zit.' Zie ook: Zitskiër Niels de Langen wil olympische medaille Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl