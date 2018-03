Rob vindt na dagenlang zoeken gestolen camper terug

ARNHEM - Hij reed naar Uden, Eindhoven, Antwerpen en andere plaatsen om zijn geliefde camper terug te krijgen. Duizenden keren werd zijn Facebookbericht gedeeld. Tips kwamen uit het hele land. En na een dagenlange zoektocht was het eindelijk raak: Rob Praat uit Arnhem vond zijn camper overgeschilderd terug.

Het begon allemaal vorige week woensdagochtend. De originele camper, die Rob al tijden in Arnhem verhuurt, werd gestolen bij de loods van zijn buurman. 'We vonden het vreselijk. Het is een hele bekende wagen in Arnhem, omdat zoveel mensen er al in rondgereden hebben', vertelt hij. En dus plaatste Rob een bericht op Facebook.

'Al die hulp doet een mens goed'

Zijn bericht werd al snel duizenden keren gedeeld. 'Het was fantastisch hoeveel aandacht het kreeg. Dat doet een mens goed. Mensen vonden het echt shit voor me.' Tips stroomden binnen. Als eerste werd de camper in Uden gesignaleerd. En dus ging Rob ernaartoe. Bij een tankstation liet hij een foto aan een medewerkster zien. Achter hem stond een man die meteen zei: 'Ah, dat is die gestolen camper'. 'Het leek erop dat elke camperliefhebber ermee bezig was', aldus Rob.

Na Uden ging de zoektocht verder in Eindhoven. Maar ook daar geen teken van het voertuig. Toen leidde het spoor naar de haven van Antwerpen. Rob belde met een kennis daar, die een bericht stuurde naar de campervereniging in België. Ook dat bericht werd massaal gedeeld. Maar dé tip leverde het niet op.

Telefoontje midden in de nacht

De zoektocht leek als een nachtkaars uit te gaan, toen Rob zaterdagnacht om 02.00 een telefoontje kreeg. Het was een meisje dat de camper had gezien op een feest. Waar dat feest precies was, wil Rob vanwege het politieonderzoek niet zeggen. Maar hij ging erheen.

Toen hij aankwam op de plek, hadden ze de bus snel geverfd en ergens anders neergezet. Hij kwam niet binnen en moest dus afdruipen naar huis. Toen hij het verhaal 's ochtends aan een vriend vertelde, vond die dat ze er opnieuw langs moesten rijden. Maar weer konden ze er niks vinden. Vlak voor ze naar huis wilden gaan, besloten ze nog een keer in de wijk tegenover de feestplek te kijken.

'We wilden eigenlijk vertrekken, maar besloten die ene straat nog in te gaan', blikt Rob terug. 'En daar stond in de verte een soort zwarte garagebox-doos met een beige streep. We waren stomverbaasd! Het was mijn camper!'

Sporenonderzoek

De politie kwam meteen ter plaatsen en nam het voertuig in beslag. Rob krijgt hem waarschijnlijk eind van de week terug. Eerst moet er nog sporenonderzoek gedaan worden. 'En dan mag ik hem ophalen', vertelt hij blij. 'We verven hem weer over en gaan hem opnieuw verhuren in mei. Ik ben blij dat ik hem teruggevonden heb, maar vooral ook zo verrast door alle hulp die we gekregen hebben.'