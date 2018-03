'Seksistisch' voetbalspelletje Albert Heijn uit de schappen

ARNHEM - Albert Heijn haalt een voetbalspelletje voor kinderfeestjes uit de schappen na kritiek dat het seksistisch is.

Een toernooicoördinator van Sparta Nijkerk met tien meisjesteams had zich erover beklaagd. 'Weten jullie wel hoe het meidenvoetbal leeft bij v.v. Sparta Nijkerk?', schreef Hans Stam. Zijn bericht werd massaal gedeeld op sociale media.

Op de verpakking van de soccer box staat 'voor 4 jongens'. Ook zitten er vragenkaarten in die bij sommigen in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Bijvoorbeeld de vraag 'Wat wil je echt niet zien?' en een van de antwoordmogelijkheden: 'Huilende meiden'.

Ongelukkige productomschrijving

Albert Heijn stopt met het spelletje,omdat het 'een ongelukkige productomschrijving' heeft.

Stam is blij dat het spel uit de schappen wordt gehaald. 'Dit is de beste oplossing', zegt hij tegen de NOS. 'Het had niet eens geproduceerd mogen worden.' Hij vindt het spel achterhaald. 'Tegenwoordig voetballen zoveel meiden. Die vragenkaartjes waren puur op jongens gericht, en ook nog eens op een seksistische manier. Dat kan niet meer in deze tijd.'